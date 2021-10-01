Топливный кризис в Британии: водитель Роналду семь часов напрасно ждал заправки Bentley футболиста

Звезда футбола Криштиану Роналду попал в поле зрения британских СМИ на фоне связанного с Brexit топливного кризиса, когда его водитель почти семь часов прождал, чтобы заправить Bentley футболиста стоимостью 250 тыс. евро на одной из станций, но покинул АЗС с пустыми руками.

Об инциденте пишет британский таблоид The Sun, сообщает "Европейская правда".

Суперкар был замечен в очереди на заправке Shell в нескольких милях от дома игрока "Манчестер Юнайтед" в графстве Чешир. Рядом с ним был припаркован Range Rover, которым также управлял сотрудник службы охраны Роналду.

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Водители подъехали в 14.20, надеясь, что на заправочную станцию ​​прибудет автоцистерна с топливом. Но, прождав 6 часов и 40 минут, они уехали ни с чем в 9 вечера.

Издание отмечает, что даже если бы цистерна приехала, авто заправили бы только лимитированным количеством горючего, поскольку на фоне кризиса компания Shell ввела ограничения.

Великобритания уже почти неделю охвачена паникой на АЗС. Нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

Причина - Brexit, который усложнил перевозчикам наем водителей с ЕС.

Чтобы решить эту проблему, правительство заявило, что будет выдавать временные визы 5000 иностранным водителям. Однако, европейские водители также могут не захотеть воспользоваться предложением о визе, поскольку она будет выдаваться только на четыре месяца.

Для перевозки топлива правительства решил привлечь военных водителей.