У Гаазі – десятки затриманих на марші ультраправих

У суботу, 19 вересня, в центрі нідерландського міста Гаага спалахнули сутички між поліцією та ультраправими активістами; правоохоронці заарештували 24 демонстрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Під час суботньої демонстрації ультраправої організації "Ми – народ" у Гаазі було затримано 24 учасників, зокрема за невиконання надзвичайного розпорядження та незаконне володіння зброєю.

Запланований марш містом був заблокований правоохоронцями "через порушення громадського порядку, насильство проти поліції та постійне носіння одягу, що приховує обличчя". Учасники, переважно одягнені в чорне, шукали конфронтації з поліцією та кидали феєрверки, палиці та димові шашки.

У відповідь правоохоронці вирішили застосувати водомет і контрольовано вивести демонстрантів з парку Малівельд.

За словами заступника мера міста Де Моса, насильство проти поліції "перетнуло межу".

"Ось чому ми спочатку скасували марш і продовжили демонстрації на Малівельді, якщо можливо. Коли насильство продовжилося, його припинення стало необхідним", – наголосив посадовець.

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен засудив протестувальників.

"Проти поліції було застосовано надмірну силу, скандувалися огидні ультраправі та антисемітські гасла, віддавалися гітлерівські салюти. Ми твердо стоїмо на позиції верховенства права та не дозволимо зловживати правом на демонстрації", – написав він в X.

Минулого тижня тисячі людей вийшли на вулиці Дрездена, щоб висловити протест проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Перед тим масштабні протести проти правого екстремізму та партії "АдН" відбувалися в Дюссельдорфі (20 000 осіб), Гамбурзі (25 000 осіб), Берліні (за оцінками поліції – 18 000 учасників, за даними організаторів – 32 000) та Мюнхені (20 000 учасників).