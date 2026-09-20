У Молдові місцеві жителі повідомили про проліт та вибух невідомих об'єктів

Поліція Молдови перевіряє свідчення місцевих жителів двох районів про ймовірні безпілотні літальні апарати у повітряному просторі країни.

Про це йдеться у повідомленні поліції, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією правоохоронців, близько 01:50 ночі до поліції міста Оргіїв звернувся мешканець села Березлоджі, який повідомив, що помітив у небі літаючий об’єкт, схожий на дрон.

Пізніше, близько 02:00, до поліції міста Калараш звернувся житель села Деренеу, який повідомив, що побачив у небі яскраве світло, за яким пролунав вибух.

Правоохоронці негайно втрутилися та провели перевірки у вказаних районах. За результатами попереднього розслідування та огляду місцевості, у тому числі за межами населених пунктів, не було виявлено уламків, слідів удару чи пожеж, які б підтверджували вибух на землі або падіння будь-якого об’єкта.

Поліцейські продовжують перевірки з метою встановлення всіх обставин та документування випадку.

У поліції нагадали громадянам, що у разі виявлення літаючих об’єктів, вибухів або підозрілих предметів, що впали на землю, не слід наближатися до них і негайно звертатися до служби 112.

Нагадаємо, 18 вересня, у селі Колоніца поблизу Кишинева, поліція Молдови знайшла уламки дрона.

Перед тим уночі у передмісті Кишинева пролунав потужний вибух. Міністерство оборони Молдови ж заявило, що цієї ночі не зафіксувало порушення повітряного простору.

Прикордонна поліція Молдови вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих літальних апаратів, які порушили повітряний простір країни.