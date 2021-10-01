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У Штутгарті згорів автобусний парк, постраждали 6 працівників

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П'ятниця, 1 жовтня 2021, 15:18

Велика пожежа в автобусному парку у німецькому місті Штутгарта завдала значних руйнувань, постраждали кілька людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Щонайменше 20 автобусів були повністю знищені під час пожежі у приміщенні транспортного оператора SSB, шістьом співробітникам довелося надавати медичну допомогу.

 

Поки що невідомо, чи технічний дефект чи підпал призвели до пожежі. За даними поліції, поки немає ознак навмисного підпалу.

За словами представника поліції, очевидці повідомили про пожежу близько 20:00. Величезна хмара диму стояла над містом, і були чутні вибухи. З полум’ям боролися близько 210 пожежників.

Пожежа вплинула на роботу 16 автобусних маршрутів у місті.

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