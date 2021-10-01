В Штутгарте сгорел автобусный парк, пострадали 6 работников
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Пятница, 1 октября 2021, 15:18
Пятница, 1 октября 2021, 15:18
Крупный пожар в автобусном парке в немецком городе Штутгарт нанес значительные разрушения, пострадали несколько человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
По меньшей мере 20 автобусов были полностью уничтожены во время пожара в помещении транспортного оператора SSB, шестерым сотрудникам пришлось оказывать медицинскую помощь.
Пока неизвестно, технический дефект или поджог привели к пожару. По данным полиции, пока нет признаков преднамеренного поджога.
По словам представителя полиции, очевидцы сообщили о пожаре около 20:00 в среду. Огромное облако дыма стояла над городом, и были слышны взрывы. С пламенем боролись около 210 пожарных.
Пожар повлияла на работу 16 автобусных маршрутов в городе.
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