У Чехії зафіксували найхолодніший ранок за три десятиліття: в окремих місцях у горах до -10°C

У Чехії ранок 10 жовтня встановив "холодний" рекорд за 30 років і більше на близько сорока метеостанціях.

Як повідомляє "Європейська правда", з посиланням на ČTK, про це заявили в Інституті гідрометеорології.

Найхолодніше було на станції Квілда-Перла у національному парку Шумава, де зафіксували -10°C. Зазначимо, цю гірську місцевість вважають найхолоднішою в країні, станція розташована на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Показник 10 жовтня 2021 року побив рекорд 1990 року, коли тут зафіксували -8,5°C.

Рекордні -8,7°C зафіксували і на станції Горська Квілда у цьому ж районі.

На метеостанції Станков біля міста Долмажице зафіксували -3,9°C.

Директор інституту зауважив, що рекорди фіксували не лише на станціях, розташованих у передгір’ї і горах, хоча вони й не були мінусовими.

Перед цим в інституті попереджали про заморозки у суботу та неділю, що можуть загрожувати незібраному врожаю.