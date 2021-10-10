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В Чехии зафиксировали самое холодное утро за три десятилетия: местами в горах до -10°C 

Воскресенье, 10 октября 2021, 13:23

В Чехии утро 10 октября установило "холодный" рекорд за 30 лет и более на около сорока метеостанциях.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом заявили в Институте гидрометеорологии.

Холоднее всего было на станции Квилда-Перла в национальном парке Шумава, где зафиксировали -10°C. Отметим, эту горную местность считают самой холодной в стране, станция расположена на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Показатель 10 октября 2021 побил рекорд 1990 года, когда здесь зафиксировали -8,5°C.

Рекордные -8,7°C зафиксировали и на станции Горска Квилда в этом же районе.

На метеостанции Станков у города Долмажице зафиксировали -3,9°C.

Директор института отметил, что рекорды фиксировали не только на станциях, расположенных в предгорье и горах, хотя они и не были минусовыми.

Перед этим в институте предупреждали о заморозках в субботу и воскресенье, угрожающих несобранному урожаю.

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