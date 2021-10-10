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У Брюсселі десятки тисяч людей вийшли на марш за протидію кліматичним змінам

Неділя, 10 жовтня 2021, 18:06

У столиці Бельгії 10 жовтня десятки тисяч людей вийшли у центр міста, вимагаючи більш рішучих кроків для зупинки кліматичних змін. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir та Brussels Times.

Організатори оцінюють кількість демонстрантів у 70 000 осіб. У поліції після попередніх оцінок повідомили про близько 50 тисяч учасників. 

 

Демонстрація рушила від Північного вокзалу у напрямку Парку п’ятдесятиріччя близько 14-00 за місцевим часом, супроводжувана поліцейськими, що наглядають за порядком. 

 

 

Акція зібралася на заклик низки громадських організацій та молодіжних об’єднань, що називають себе "Коаліція за клімат". Вони проводили масштабні події і раніше, але в останні півтора роки зробили перерву у зв’язку з пандемією коронавірусу.

"Дуже багато сталося відтоді, коли була наша попередня акція. І хоча політичні кроки були, ми вважаємо, що встановлені нашим урядом цілі недостатньо амбітні… Одна річ - говорити про необхідність дій, а інша - робити щось конкретне", - прокоментувала на акції Занна Ванрентергем, представниця Greenpeace у Бельгії. 

Нагадаємо, нещодавно великі акції за протидію кліматичним змінам відбулись також у Берліні, перед федеральними виборами, та у Мілані.

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Бельгія клімат
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