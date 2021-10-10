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В Брюсселе десятки тысяч человек вышли на климатический марш

Воскресенье, 10 октября 2021, 18:06

В столице Бельгии 10 октября десятки тысяч людей вышли в центр города, требуя более решительных шагов для противодействия изменению климата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir и Brussels Times.

Организаторы оценивают количество участников в 70 000 человек, в полиции число демонстрантов предварительно оценили в 50 000.

 

Демонстрация двинулась от Северного вокзала в направлении Парка пятидесятилетия около 14:00 по местному времени, сопровождаемая полицейскими, следящими за порядком.

 
 

Акция собралась по инициативе ряда общественных организаций и молодежных объединений, которые называют себя "Коалиция за климат" (Coalition climat / Klimaatcoalitie). Они проводили масштабные события и раньше, но в последние полтора года сделали перерыв в связи с пандемией коронавируса.

"Очень много произошло с тех пор, когда была наша предыдущая акция. И хотя политические шаги были, мы считаем, что установленные нашим правительством цели недостаточно амбициозны... Одно дело - говорить о необходимости действий, а другое - делать что-то конкретное", - прокомментировала на акции Занна Ванрентергем, представитель Greenpeace в Бельгии.

Напомним, недавно крупные акции за противодействие климатическим изменениям прошли также в Берлине, перед федеральными выборами, и в Милане.

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Бельгия климат
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