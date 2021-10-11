Госпіталізований у реанімацію президент Чехії може пробути в лікарні кілька тижнів - ЗМІ

Стан президента Чехії Мілоша Земана, що перебуває в Центральному військовому госпіталі Праги, стабілізували, але він може пробути у лікарні наступні три тижні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES з посиланням на свої джерела.

Нагадаємо, напередодні Земана терміново забрали швидкою до госпіталя одразу ж після його зустрічі з прем’єром Андреєм Бабішем. За деякий час стало відомо, що президента помістили у реанімацію. Його лікар розповів, що погіршення стану глави держави пов’язане із загостренням однієї з хронічних хвороб, але не став називати діагноз.

Речник президента Їржі Овчачек заявив, що стан здоров’я Земана не ставить під загрозу післявиборчі процедури для формування нового уряду, та що його продовжать тримати в курсі подій.

"Проте найважливіше зараз - здоров’я, і тому цілком серйозно прошу редакторів бути терплячими і не вимагати інформацію щогодини", - сказав він.

Овчачек закликав також проявити зважений підхід в інформуванні про стан здоров’я президента. "Кожен може захворіти, і людяність та побажання швидшого одужання мають бути на першому місці", - зазначив він.

Земан давно страждає невропатією нижніх кінцівок, через яку йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Крім того, він має проблеми зі слухом і низький тиск. В кінці вересня президент понад тиждень перебував у лікарні.

Здоров’я Мілоша Земана останніми тижнями ще більше погіршилося, у зв’язку з чим низку його планів змінювали в останній момент.

Нагадаємо, в суботу у Чехії завершились парламентські вибори. Результати стали сенсаційними, оскільки партія Бабіша, всупереч прогнозам, поступилася блоку Spolu, а комуністи вперше в історії сучасної Чехії не подолали 5% бар’єр і не проходять у парламент.

За цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів та STAN), що матимуть 108 голосів у парламенті з 200 місць. Проте формування нового уряду може ускладнити позиція президента Мілоша Земана, який заявив, що хоче доручити формування уряду лідеру партії-переможиці - відтак Андрею Бабішу, оскільки переможець Spolu є політичним блоком.

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.