Госпитализированный в реанимацию президент Чехии может пробыть в больнице 3 недели - СМИ

Состояние президента Чехии Милоша Земана, который находится в Центральном военном госпитале Праги, стабилизировали, но он может пробыть в больнице следующие три недели.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES со ссылкой на свои источники.

Напомним, накануне Земана срочно забрали "скорой" в госпиталь сразу же после его встречи с премьером Андреем Бабишем. Через некоторое время стало известно, что президент находится в реанимации. Его врач рассказал, что ухудшение состояния главы государства связано с обострением одной из хронических болезней, но не стал называть диагноз.

Представитель президента Иржи Овчачек заявил, что состояние здоровья Земана не ставит под угрозу послевыборные процедуры для формирования нового правительства, и что его продолжат держать в курсе событий.

"Однако самое важное сейчас - здоровье, и поэтому вполне серьезно прошу редакторов быть терпеливыми и не требовать информацию каждый час", - сказал он.

Овчачек призвал также проявить взвешенный подход в информировании о состоянии здоровья президента. "Каждый может заболеть, и человечность и пожелания скорейшего выздоровления должны быть на первом месте", - отметил он.

Напомним, в субботу в Чехии завершились парламентские выборы. Результаты стали сенсационными, поскольку партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

С такими результатами выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест. Однако формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - то есть Андрею Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

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