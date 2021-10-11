У Греції жінку оштрафували на 50 тис. євро за здачу приміщення для вечірки в пандемію

Мешканку грецького міста Салоніки оштрафували за порушення коронавірусних обмежень через здачу в оренду приміщення для вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

46-річній жінці також висунули обвинувачення за оренду приватного приміщення організаторам вечірки, яка прийняла 100 осіб, незважаючи на діючі заходи щодо обмеження пандемії коронавірусу.

Жінка здала в оренду приміщення двом людям, порушивши надзвичайні заходи охорони громадського здоров’я через ризик пандемії.

Поліція, яка зірвала вечірку в ніч на неділю, все ще шукає двох організаторів.

Як повідомлялося, з 9 жовтня у Греції послабили низку коронавірусних обмежень.