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У Греції жінку оштрафували на 50 тис. євро за здачу приміщення для вечірки в пандемію

Понеділок, 11 жовтня 2021, 09:29

Мешканку грецького міста Салоніки оштрафували за порушення коронавірусних обмежень через здачу в оренду приміщення для вечірки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

46-річній жінці також висунули обвинувачення за оренду приватного приміщення організаторам вечірки, яка прийняла 100 осіб, незважаючи на діючі заходи щодо обмеження пандемії коронавірусу.

Жінка здала в оренду приміщення двом людям, порушивши надзвичайні заходи охорони громадського здоров’я через ризик пандемії.

Поліція, яка зірвала вечірку в ніч на неділю, все ще шукає двох організаторів.

Як повідомлялося, з 9 жовтня у Греції послабили низку коронавірусних обмежень.

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Греція
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