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Укр / Рус

В Греции женщину оштрафовали на 50 тыс. евро за сдачу помещения для вечеринки в пандемию

Понедельник, 11 октября 2021, 09:29

Жительницу греческого города Салоники оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений из-за сдачи в аренду помещения для вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

46-летней женщине также предъявлены обвинения за аренду частного помещения организаторам вечеринки, которая приняла 100 человек, несмотря на действующие меры по ограничению пандемии коронавируса.

Женщина сдала в аренду помещение двум людям, нарушив чрезвычайные меры охраны общественного здоровья из-за риска пандемии.

Полиция, которая сорвала вечеринку в ночь на воскресенье, все еще ищет двух организаторов.

Как сообщалось, с 9 октября в Греции ослабили ряд коронавирусных ограничений.

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Греция
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