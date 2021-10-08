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Укр / Рус

У Греції з суботи послаблять низку коронавірусних обмежень

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 12:37

З суботи у Греції ресторани, театри та кінотеатри зможуть працювати на повну потужність без дотримання обмежень, введені для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У ресторанах послаблення поширюватиметься лише на заклади, визначені як вільні від Covid (де допускаються лише повністю вакциновані клієнти).

У ресторанах, які допускають невакцинованих клієнтів, певні обмеження залишаться.

Інші заходи, які наберуть чинності в суботу, - це припинення жорстких обмежень у районах з високим вірусним навантаженням та подальше послаблення медичних обмежень у барах та клубах для тих, хто повністю вакцинований.

Нічна комендантська година та заборони на музику, запроваджені в регіонах, які на епідеміологічній карті Греції "почервоніли", скасовуються, і громадянам у цих районах, щепленим чи ні, потрібно буде лише носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомлялося, Італія збільшила максимальну дозволену кількість відвідувачів на культурних та спортивних майданчиках, продовжуючи поступове послаблення обмежень щодо COVID-19 для тих, хто може пред’явити документи про імунітет від цієї хвороби. Послаблення набувають чинності з 11 жовтня.

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Греція
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