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В Австрії назвали ім’я нового глави МЗС

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:49

Міністерство закордонних справ Австрії очолить нинішній посол у Франції Міхаель Лінарт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Лінарт офіційно заступить на посаду вдень 11 жовтня, одночасно з новим канцлером Александром Шалленбергом, який досі очолював Міністерство закордонних справ. 

63-річний Лінарт народився в Анкарі у 1958 році. За свою кар’єру він, серед іншого, був радником із зовнішньої політики канцлера Вольфганга Шюсселя, згодом 4,5 роки працював генеральним секретарем у Міністерстві закордонних справ, а з серпня 2018 році став послом у Франції.  

Нагадаємо, увечері 9 жовтня Себастьян Курц, очільник уряду Австрії з 2017 року, оголосив про свою відставку через корупційний скандал - під тиском коаліційних партнерів. Він вкотре відкинув звинувачення у свій бік, але заявив, що вирішив все одно піти з посади.

За домовленістю між коаліційними партнерами, Курц йде з посади (лишаючись очільником партії) і подає на посаду нового канцлера кандидатуру позапартійного політика Александра Шалленберга, досі міністра закордонних справ Австрії. 

Нагадаємо, прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.

У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопоставлені чиновники і найближчі соратники Курца.

Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.



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Австрія
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