В Австрии назвали имя нового главы МИД

Министерство иностранных дел Австрии возглавит нынешний посол во Франции Михаэль Линарт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Линарт официально вступит в должность днем ​​11 октября, одновременно с новым канцлером Александром Шалленбергом, который до сих пор возглавлял Министерство иностранных дел.

63-летний Линарт родился в Анкаре в 1958 году. За свою карьеру он, среди прочего, был советником по внешней политике канцлера Вольфганга Шюсселя, впоследствии 4,5 года работал генеральным секретарем в Министерстве иностранных дел, а с августа 2018 году стал послом во Франции.

Напомним, вечером 9 октября Себастьян Курц, глава правительства Австрии с 2017 года, объявил о своей отставке из-за коррупционного скандала - под давлением коалиционных партнеров. Он в очередной раз отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что решил все равно уйти с должности.

По договоренности между коалиционными партнерами Курц уходит с должности (оставаясь главой партии) и подает на должность нового канцлера кандидатуру беспартийного политика Александра Шалленберга, до сих пор - министра иностранных дел Австрии.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.