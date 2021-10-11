Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Австрии назвали имя нового главы МИД

Понедельник, 11 октября 2021, 11:49

Министерство иностранных дел Австрии возглавит нынешний посол во Франции Михаэль Линарт.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Линарт официально вступит в должность днем ​​11 октября, одновременно с новым канцлером Александром Шалленбергом, который до сих пор возглавлял Министерство иностранных дел.

63-летний Линарт родился в Анкаре в 1958 году. За свою карьеру он, среди прочего, был советником по внешней политике канцлера Вольфганга Шюсселя, впоследствии 4,5 года работал генеральным секретарем в Министерстве иностранных дел, а с августа 2018 году стал послом во Франции.

Напомним, вечером 9 октября Себастьян Курц, глава правительства Австрии с 2017 года, объявил о своей отставке из-за коррупционного скандала - под давлением коалиционных партнеров. Он в очередной раз отверг обвинения в свою сторону, но заявил, что решил все равно уйти с должности.

По договоренности между коалиционными партнерами Курц уходит с должности (оставаясь главой партии) и подает на должность нового канцлера кандидатуру беспартийного политика Александра Шалленберга, до сих пор - министра иностранных дел Австрии.

Напомним, прокуратура провела обыски в канцелярии Курца и в штаб-квартире его консервативной Австрийской народной партии.

В апреле правоохранительные органы Австрии начали расследование о коррупции, в которой фигурируют высокопоставленные чиновники и ближайшие соратники Курца.

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, повалил его прежнее правительство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Австрія
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко