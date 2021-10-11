Германия и Швейцария отменили бесплатные экспресс-тесты для большинства населения

В Германии и Швейцарии с понедельника для большинства жителей, за отдельными исключениями, отменяется возможность бесплатно пройти экспресс-тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Жители Германии должны самостоятельно оплачивать экспресс-тесты на COVID-19, за исключением людей, которые не могут быть вакцинированы, включая детей до 12 лет.

Экспресс-тесты можно пройти бесплатно по всей Германии с начала марта. Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель Германии согласились с этим шагом в связи с доступностью вакцин.

Однако решение предусматривает также некоторые переходные правила. Например, дети в возрасте от 12 до 17 лет и беременные женщины могут получать по крайней мере один бесплатный тест на неделю до 31 декабря.

Люди, которым нужен тест для прекращения карантина из-за инфекции, также будут по-прежнему проходить бесплатное тестирование.

Изменения не влияют на ПЦР-тесты, назначенные врачами или отделом общественного здравоохранения. В этих случаях расходы, как и раньше, будут покрываться.

Аналогичный шаг начал действовать в понедельник в соседней Швейцарии. Тесты, как и раньше, бесплатные для людей в возрасте до 16 лет, для тех, кто получил лишь одну дозу вакцины, для людей с подозрением на коронавирус и для тех, кто не может быть вакцинирован в связи с медицинскими противопоказаниями.

Программы по регулярным тестированиям в школах и на предприятиях также остаются бесплатными.

Как в Германии, так и в Швейцарии сертификат на подтверждение вакцинации, выздоровления от болезни или отрицательный тест должен быть показан в помещениях ресторанов, культурных и развлекательных заведениях, а также на мероприятиях, проводимых в помещениях.