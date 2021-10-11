Другий регіон Британії почав вимагати ковід-сертифікати на масових заходах

Уельс другим з регіонів Британії запроваджує вимогу ковід-сертифіката для відвідувачів нічних клубів та масових заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Документ, що посвідчує щеплення від коронавірусу, негативний тест або перенесену хворобу, вимагатиметься від усіх осіб віком від 18 років у нічних клубах, заходах в приміщенні без фіксованих місць за участі понад 500 осіб та надворі без сидячих місць - за участі понад 4000 осіб, а також на будь-яких заходах за участі понад 10 тисяч осіб.

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Перший міністр Марк Дрейкфорд зазначив, що з новими правилами "можливі зловживання", але більшість людей вочевидь будуть дотримуватися їх.

Парламент Уельсу підтримав рішення у минулий четвер з перевагою "за" лише в один голос.

Першою в Сполученому Королівстві вимогу ковід-сертифіката у клубах та на масових закладах запровадила Шотландія, з 1 жовтня.