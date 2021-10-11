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Второй регион Великобритании потребовал ковид-сертификаты на массовых мероприятиях

Понедельник, 11 октября 2021, 13:30

Уэльс вторым из регионов Великобритании вводит требование ковид-сертификата для посетителей ночных клубов и массовых мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Документ, удостоверяющий прививки от коронавируса, отрицательный тест или перенесенной болезни, потребуется от всех лиц старше 18 лет в ночных клубах, мероприятиях в помещении без фиксированных мест с участием более 500 человек и на улице без сидячих мест - с участием более 4000 человек, а также на любых мероприятиях с участием более 10 000 человек.

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Первый министр Марк Дрейкфорд отметил, что новым правилам "возможные злоупотребления", но большинство людей очевидно будут соблюдать их.

Парламент Уэльса поддержал решение в минувший четверг с преимуществом "за" лишь в один голос.

Первой в Соединенном Королевстве требование ковид-сертификата в клубах и на массовых заведениях ввела Шотландия, с 1 октября.

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