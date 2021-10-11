В Італії пропонують ліквідувати ультраправі рухи

Італійські політики пропонують заборонити ультраправі рухи, які активно підтримують протести проти коронавірусних обмежень і обов'язкової вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У неділю протест проти заходів з боротьби з COVID в Римі за участю 10 000 демонстрантів привів до нападу на римський штаб національної профспілки CGIL, 38 поліцейських постраждали і 12 протестуючих були арештовані.

Серед заарештованих були дві ключові фігури відкрито неофашистського руху Forza Nuova ("Нова сила"), засновник Роберто Фіоре і глава римської організації Джуліано Кастелліно, яким вже заборонили брати участь в протестах за напад на двох журналістів.

Лідери "Нової сили" з самого початку пандемії підтримують риторику проти вакцин і обмежень.

Кілька політиків просять ліквідувати "Нову силу" відповідно до так званого "закону Шельби", який забороняє відновлення фашистських партій в країні.

"У понеділок ми внесемо до парламенту термінову пропозицію про розпуск "Нової сили" і інших відкрито фашистських рухів", - заявив лівоцентристський депутат Емануеле Фіано.

Аналогічні заклики надійшли від секретаря Демократичної партії Енріко Летта, члена парламенту від "Руху 5 зірок" Маріо Пьерантоні, кількох профспілок і Національної асоціації італійських партизанів.

Забезпечення дотримання "закону Шельби" в минулому було надзвичайно важким, оскільки Конституційний суд в 1958 році заявив, що право на свободу думки і вираження думки має бути забезпечено в більшості випадків і може бути порушено тільки в разі "безпосередньої загрози для демократичного порядку".

Нагадаємо, Італія повністю вакцинувала 80% населення у віці понад 12 років від коронавірусу.