В Италии предлагают ликвидировать ультраправые движения

Итальянские политики предлагают запретить ультраправые движения, активно поддерживающие протесты против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В воскресенье протест против мер по борьбе с COVID в Риме с участием 10 тыс. демонстрантов привел к нападению на римский штаб национального профсоюза CGIL, 38 полицейских пострадали и 12 протестующих были арестованы.

Среди арестованных были две ключевые фигуры открыто неофашистского движения Forza Nuova ("Новая сила"), основатель Роберто Фиоре и глава римской организации Джулиано Кастеллино, которым уже запретили участвовать в протестах за нападение на двух журналистов.

Лидеры "Новой силы" с самого начала пандемии поддерживают риторику против вакцин и ограничений.

Несколько политиков просят ликвидировать "Новую силу" в соответствии с так называемого "закона Шельбы", который запрещает восстановление фашистских партий в стране.

"В понедельник мы внесем в парламент срочное предложение о роспуске "Новой силы" и других открыто фашистских движений", - заявил левоцентристский депутат Эмануэле Фиано.

Аналогичные призывы поступили от секретаря Демократической партии Энрико Летта, члена парламента от "Движения 5 звезд" Марио Пьерантони, нескольких профсоюзов и Национальной ассоциации итальянских партизан.

Обеспечение соблюдения "закона Шельбы" в прошлом было очень тяжелым, поскольку Конституционный суд в 1958 году заявил, что право на свободу мнений и выражения должно быть обеспечено в большинстве случаев и может быть нарушено только в случае "непосредственной угрозы для демократического порядка".

Напомним, в Италии полностью вакцинировали 80% населения в возрасте 12 лет от коронавируса.