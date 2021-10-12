Міністр оборони Туреччини звинуватив Грецію в нагнітанні напруженості

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар звинуватив Афіни в тому, що саме вони розпалюють напруженість у відносинах між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"На жаль, деякі політики, особливо в Греції, загострюють напруженість своїми агресивними діями та риторикою", - сказав Акар на пресконференції з керівниками ВПС, ВМС та армії Туреччини.

Замість того, щоб знаходити логічні рішення, за його словами, грецькі політики намагаються порушити двосторонні відносини нераціональними заявами.

"Греція не дотримується міжнародного права та добросусідських відносин. Вони повинні знати, що це марні зусилля і що такими діями та заявами вони не можуть отримати перевагу над Туреччиною ", - сказав він.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переглянув теорію Анкари про "турецький континентальний шельф" у Східному Середземномор’ї та звинуватив Грецію та Кіпр у спробах її порушити.

Чавушоглу згадав про нещодавній інцидент з дослідницьким кораблем Nautical Geo, підкресливши, що Греція хоче проводити наукові дослідження і включає частину континентального шельфу Туреччини в один кілометр.

"Їх метою було не проводити наукові дослідження на цьому кілометрі, а порушити наш континентальний шельф", - зазначив він.