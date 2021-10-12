Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Міністр оборони Туреччини звинуватив Грецію в нагнітанні напруженості

Вівторок, 12 жовтня 2021, 09:24

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар звинуватив Афіни в тому, що саме вони розпалюють напруженість у відносинах між двома країнами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"На жаль, деякі політики, особливо в Греції, загострюють напруженість своїми агресивними діями та риторикою", - сказав Акар на пресконференції з керівниками ВПС, ВМС та армії Туреччини.

Замість того, щоб знаходити логічні рішення, за його словами, грецькі політики намагаються порушити двосторонні відносини нераціональними заявами.

"Греція не дотримується міжнародного права та добросусідських відносин. Вони повинні знати, що це марні зусилля і що такими діями та заявами вони не можуть отримати перевагу над Туреччиною ", - сказав він.

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу переглянув теорію Анкари про "турецький континентальний шельф" у Східному Середземномор’ї та звинуватив Грецію та Кіпр у спробах її порушити.

Чавушоглу згадав про нещодавній інцидент з дослідницьким кораблем Nautical Geo, підкресливши, що Греція хоче проводити наукові дослідження і включає частину континентального шельфу Туреччини в один кілометр.

"Їх метою було не проводити наукові дослідження на цьому кілометрі, а порушити наш континентальний шельф", - зазначив він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція
powered by lun.ua

Статті

документ

Боротьба з олігархами, допомога та реформи: про що домовилися на саміті Україна-ЄС

Ми проаналізували документ для вас. Є в ньому також сенсації. Наприклад, пряма підтримка антиолігархічного закону з боку ЄС...
12 жовтня 2021 — Європейська правда

Крок до виходу Польщі з ЄС: як скандальне судове рішення розкололо країну

Чи дійсно скандальне рішення Конституційного суду дасть старт процесу виходу Польщі зі складу ЄС? Проти цієї ідеї – 81% поляків, проте конфлікт зайшов занадто далеко.
12 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

5 кроків назустріч Європі: з чим виходить Київ на саміт Україна-ЄС

Чи була Україна успішною у впровадженні євроінтеграційних реформ? Що зроблено за рік командою Офісу реформ Кабінету міністрів?
12 жовтня 2021 — Команда Офісу реформ Кабінету міністрів