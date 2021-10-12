Министр обороны Турции обвинил Грецию в нагнетании напряженности

Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Афины в том, что именно они разжигают напряженность в отношениях между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"К сожалению, некоторые политики, особенно в Греции, обостряют напряженность своими агрессивными действиями и риторикой", - сказал Акар на пресс конференции с руководителями ВВС, ВМС и армии Турции.

Вместо того, чтобы находить логические решения, по его словам, греческие политики пытаются нарушить двусторонние отношения нерациональными заявлениями.

"Греция не придерживается международного права и добрососедских отношений. Они должны знать, что это напрасные усилия и такими действиями и заявлениями они не могут получить преимущество над Турцией ", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пересмотрел теорию Анкары о "турецком континентальном шельфе" в Восточном Средиземноморье и обвинил Грецию и Кипр в попытках его нарушить.

Чавушоглу вспомнил о недавнем инциденте с исследовательским кораблем Nautical Geo, подчеркнув, что Греция хочет проводить научные исследования и включает часть континентального шельфа Турции в один километр.

"Их целью было не проводить научные исследования на этом километре, а нарушить наш континентальный шельф", - отметил он.