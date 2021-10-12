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На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3

Вторник, 12 октября 2021, 13:57

Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло во вторник днем ​​на греческом острове Крит.

Об этом сообщила Национальная обсерватория Афинского геодинамического института, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Эпицентр подводного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова, который до сих пор не оправился после землетрясения магнитудой 5,8 в конце сентября.

Землетрясение произошло в 12.24 и это чувствовалось во всем регионе, в частности, на островах Касос, Карпатос и Родос. За землетрясением последовала серия афтершоков.

В пожарной службе говорят, что сообщений о пострадавших нет.

В то же время есть сообщения о разрушениях, особенно в юго-восточном районе Сития.

Сейсмолог Ефтимис Леккас, возглавляющий Греческую организацию планирования и защиты от землетрясений (OASP), заявил государственному телеканалу ERT, что землетрясение во вторник произошло не из того же эпицентра, что 27 сентября.

Тогда в результате землетрясения погиб один человек, сотни домов и предприятий были сильно повреждены.

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Греция стихийные бедствия
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