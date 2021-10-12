На Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло во вторник днем на греческом острове Крит.
Об этом сообщила Национальная обсерватория Афинского геодинамического института, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Эпицентр подводного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова, который до сих пор не оправился после землетрясения магнитудой 5,8 в конце сентября.
Землетрясение произошло в 12.24 и это чувствовалось во всем регионе, в частности, на островах Касос, Карпатос и Родос. За землетрясением последовала серия афтершоков.
В пожарной службе говорят, что сообщений о пострадавших нет.
В то же время есть сообщения о разрушениях, особенно в юго-восточном районе Сития.
Сейсмолог Ефтимис Леккас, возглавляющий Греческую организацию планирования и защиты от землетрясений (OASP), заявил государственному телеканалу ERT, что землетрясение во вторник произошло не из того же эпицентра, что 27 сентября.
Тогда в результате землетрясения погиб один человек, сотни домов и предприятий были сильно повреждены.