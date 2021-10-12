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ЄС надасть пакет допомоги на 1 млрд євро для народу Афганістану та його сусідів

Вівторок, 12 жовтня 2021, 14:45

Під час зустрічі G20 щодо Афганістану президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосить про пакет підтримки на суму близько 1 мільярда євро для афганського народу і сусідніх країн.

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії, пише "Європейська правда".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти гуманітарному і соціально-економічному колапсу в Афганістані. Нам потрібно робити це швидко", - зазначила глава Єврокомісії.

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В Єврокомісії наголошують, що умови для будь-якої взаємодії з афганською владою є чіткими, і вони стосуються в тому числі дотримання прав людини, але "афганці не повинні розплачуватися за дії талібів".

Пакет підтримки в розмірі 1 млрд євро призначений для афганського народу і сусідів країни, які надали афганцям допомогу.

Пакет включає 300 млн євро гуманітарної допомоги з додатковою підтримкою вакцинації, місць проживання і захисту прав людини, не менш ніж 250 мільйонів євро у вигляді "гуманітарної+" підтримки на невідкладні потреби, такі як охорона здоров'я, а також фонди для підтримки сусідів Афганістану і підвищення безпеки.

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В цілому допомога ЄС в цілях розвитку Афганістану залишається замороженою.

12 жовтня відбувається позачергове засідання Групи 20 великих економік для обговорення Афганістану.

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Афганістан Єврокомісія
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