ЕС предоставит пакет помощи на 1 млрд евро для народа Афганистана и его соседей

Во время встречи G20 по Афганистану президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о пакете поддержки на сумму около 1 миллиарда евро для афганского народа и соседних стран.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане. Нам нужно делать это быстро", - отметила глава Еврокомиссии.

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В Еврокомиссии отмечают, что условия для любого взаимодействия с афганскими властями - четкие, и они касаются в том числе соблюдения прав человека, но "афганцы не должны расплачиваться за действия талибов".

Пакет поддержки в размере 1 млрд евро предназначен для афганского народа и соседей страны, которые предоставили афганцам помощь.

Пакет включает 300 млн евро гуманитарной помощи с дополнительной поддержкой вакцинации, мест проживания и защиты прав человека, не менее 250 млн евро в виде "гуманитарной" поддержки на неотложные нужды, такие как здравоохранение, а также фонды для поддержки соседей Афганистана и повышения безопасности.

В целом помощь ЕС в целях развития Афганистана остается замороженной.

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12 октября проходит внеочередное заседание Группы 20 крупных экономик для обсуждения Афганистана.

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