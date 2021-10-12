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У Норвегії подав у відставку уряд Ерни Солберг

Вівторок, 12 жовтня 2021, 16:35

У Норвегії склали повноваження прем’єрка Ерна Солберг та інші члени уряду, в рамках передачі влади після парламентських виборів. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

О 1 годині за місцевим часом Солберг передала королю Гаральду клопотання про відставку. 

Офіційні процедури передбачають, що після цього король сконтактує з лідером лейбористів Йонасом Гаром Стьоре та уповноважить його сформувати новий уряд. 

На пресконференції після цього Солберг сказала, що консерватори в опозиції будуть займати сильну, але конструктивну позицію.

Ерна Солберг перебувала при владі найдовше з міністрів-консерваторів. 

Як вже повідомлялося, Робітнича партія, Центристська партія і соціалісти отримали більшість місць на парламентських виборах у Норвегії 13 вересня, але не змогли подолати розбіжності з приводу навколишнього середовища і розподілу багатства в ході попередніх переговорів про формування уряду.

Після майже чотиритижневих переговорів лейбористи і Центристська партія домовилися сформувати уряд меншості.

Новий уряд представить детальний програмний документ 13 жовтня, а наступного дня представлять новий склад Кабінету міністрів.

У нового уряду буде 76 депутатів в парламенті зі 185. Таким чином новий уряд буде змушений вести переговори в парламенті щодо будь-яких поданих ним пропозицій, в тому числі щодо бюджетних видатків.

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Норвегія
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