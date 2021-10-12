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В Норвегии подало в отставку правительство Эрны Солберг

Вторник, 12 октября 2021, 16:35

В Норвегии сложили полномочия премьер Эрна Солберг и другие члены правительства в рамках передачи власти после парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

В 1:00 по местному времени Солберг передала королю Харальду прошение об отставке.

Официальные процедуры предусматривают, что после этого король сконтактирует с лидером лейбористов Йонасом Гаром Стере и уполномочит его сформировать новое правительство.

Солберг находилась у власти дольше всех министров-консерваторов.

Как уже сообщалось, Рабочая партия, Центристская партия и социалисты получили большинство мест на парламентских выборах в Норвегии 13 сентября, но не смогли преодолеть разногласия по поводу окружающей среды и распределения богатства в ходе предварительных переговоров о формировании правительства.

После почти четырехнедельных переговоров лейбористы и Центристская партия договорились сформировать правительство меньшинства.

Новое правительство представит детальный программный документ 13 октября, а на следующий день представят новый состав Кабинета министров.

У нового правительства будет 76 депутатов в парламенте из 185. Таким образом, новое правительство будет вынуждено вести переговоры в парламенте по любым представленным им предложениям, в том числе по бюджетным расходам.

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Норвегия
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