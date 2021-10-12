Суд з Росією у Гаазі: скільки чекати на рішення та якими є шанси?

Цього тижня у Гаазі розпочалися слухання у справі "Україна проти РФ" стосовно подій 25 листопада 2018 року, коли російські прикордонники напали на українські військові кораблі поблизу Керченської протоки.

Київ прагне довести, що Росія порушила міжнародне право, вимагає виплатити компенсації морякам тощо.

Детальніше про вимоги та позицію України у матеріалі "Європейської правди" Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків, який складається із відеоблогу редактора видання Сергія Сидоренка та публікації виступу агента України у цій справі Оксани Золотарьової. У цій новині - основні тези матеріалу.

Нагадаємо, українські моряки, захоплені росіянами в листопаді 2018 року, повернулися до України за більше ніж 9 місяців і лише після рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Ще за кілька місяців РФ передала Києву також кораблі. Втім, Росія виконала припис трибуналу, не визнавши, що вона робить це під примусом міжнародного суду: мовляв, вона зробила це "добровільно".

А ще РФ передала кораблі понівеченими, і ми розповідаємо, про що саме йдеться.

Зараз Україна вимагає компенсацію морякам, які провели в застінках понад дев’ять місяців, у тому числі за зіпсоване здоров’я. Також Україна, як держава, має отримати компенсацію за понівечені росіянами військові кораблі.

Найголовніше: РФ юридично, офіційно має бути визнана порушником.

Перше, що Україні потрібно пройти, це слухання стосовно юрисдикції. Тобто, суд має визначити, що він має право розглядати цю справу. Саме ця стадія відбувається в Гаазі. За словами Сергія Сидоренка, рішення щодо цього може бути ухвалене вже за пів року. І є думка, що якщо таке рішення ухвалять, то перемога буде у кишені України.

Російська сторона, своєю чергою, намагається довести, що захоплення українських військових кораблів було військовою операцією, тому не підпадає під юрисдикцію зазначеного арбітражного трибуналу.

Оксана Золотарьова, виступаючи перед арбітражним трибуналом, заявила, що Російська Федерація порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів. Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. За її словами, відкривши кримінальну справу проти українських військовослужбовців, Росія продовжила нав’язувати свою кримінальну юрисдикцію. І тримала українські військові кораблі на тій підставі, що вони були "доказами" у кримінальній справі.

З текстом виступу Оксани Золотарьової на арбітражному трибуналі та деталями щодо справи можете ознайомитися у статті. А для тих, хто віддає перевагу відео - рекомендуємо проглянути короткий відеоблог Суд над РФ у Гаазі: головне про "керченську справу".