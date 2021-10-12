Суд с Россией в Гааге: сколько ждать решения и какие шансы?

На этой неделе в Гааге начались слушания по делу "Украина против РФ" о событиях 25 ноября 2018 года, когда российские пограничники напали на украинские военные корабли вблизи Керченского пролива.

Киев стремится доказать, что Россия нарушила международное право, требует выплатить компенсации морякам и тому подобное.

Подробнее о требованиях и позиции Украины в материале "Европейской правды" Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге касательно пленных моряков, состоящий из видеоблога редактора издания Сергея Сидоренко и публикации выступления агента Украины в этом деле Оксаны Золотаревой. В этой новости - основные тезисы материала.

Напомним, украинские моряки, захваченные русскими в ноябре 2018 года, вернулись в Украину через более, чем 9 месяцев и только после решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Еще через несколько месяцев РФ передала Киеву также корабли. Впрочем, Россия выполнила предписание трибунала, не признав, что она делает это под принуждением международного суда: мол, она сделала это "добровольно".

А еще РФ передала поврежденные корабли, и мы рассказываем, о чем идет речь.

Сейчас Украина требует компенсацию морякам, которые провели в застенках более девяти месяцев, в том числе за испорченное здоровье. Также Украина, как государство, должно получить компенсацию за поврежденные россиянами военные корабли.

Самое главное: РФ юридически, официально должна быть признана нарушителем.

Первое, что Украине нужно пройти, это слушания касательно юрисдикции. То есть, суд должен определить, что он имеет право рассматривать это дело. Именно на этой стадии суд в Гааге. По словам Сергея Сидоренко, решение по юрисдикции может быть принято уже черз пол года. И, есть мнение, что если такое решение будет принято, то победа будет в кармане Украины.

Российская сторона, в свою очередь, пытается доказать, что захват украинских военных кораблей было военной операцией, поэтому не подпадает под юрисдикцию данного арбитражного трибунала.

Оксана Золотарева, выступая перед арбитражным судом, заявила, что Российская Федерация нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. По ее словам, открыв уголовное дело против украинских военнослужащих, Россия продолжила навязывать свою уголовную юрисдикцию. И держала украинские военные корабли на том основании, что они были "доказательствами" по уголовному делу.

С текстом выступления Оксаны Золотаревой в арбитражном трибунале и деталями по делу можете ознакомиться в статье. А для тех, кто предпочитает видео - рекомендуем просмотреть короткий видеоблог Суд над РФ в Гааге: главное о "керченском деле".