У Ризі оштрафували на €1630 водія Audi, що розігнався до 238 км/год

У Ризі оштрафували на 1630 євро водія Audi, який розігнався на Південному мосту до 238 км/год.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Патрульні помітили порушника близько 00:40 12 жовтня. Обмеження швидкості на ділянці, де він їхав зі швидкістю понад 200 км/год, складає 70 км/год.

Помітивши, що його порушення зафіксували, водій скинув швидкість і поліція наздогнала його неподалік від мосту.

Згодом з’ясувалося, що радикальне перевищення швидкості - не єдине порушення 24-річного водія.

За перевищення швидкості йому виписали штраф у розмірі 680 євро, за керування авто без посвідчення водія - 570 євро, та ще 380 євро - за відсутність страховки на автомобіль і документа про проходження техогляду.

Нагадаємо, днями поліція Данії конфіскувала розкішний спорткар, водій якого розігнався до 236 км/год.





