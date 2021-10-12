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У Ризі оштрафували на €1630 водія Audi, що розігнався до 238 км/год

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Вівторок, 12 жовтня 2021, 18:24

У Ризі оштрафували на 1630 євро водія Audi, який розігнався на Південному мосту до 238 км/год.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Патрульні помітили порушника близько 00:40 12 жовтня. Обмеження швидкості на ділянці, де він їхав зі швидкістю понад 200 км/год, складає 70 км/год. 

Помітивши, що його порушення зафіксували, водій скинув швидкість і поліція наздогнала його неподалік від мосту.

Згодом з’ясувалося, що радикальне перевищення швидкості - не єдине порушення 24-річного водія. 

За перевищення швидкості йому виписали штраф у розмірі 680 євро, за керування авто без посвідчення водія - 570 євро, та ще 380 євро - за відсутність страховки на автомобіль і документа про проходження техогляду. 

Нагадаємо, днями поліція Данії конфіскувала розкішний спорткар, водій якого розігнався до 236 км/год. 


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Латвія
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