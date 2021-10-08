Поліція Данії конфіскувала розкішний спорткар за перевищення швидкості: їхав 236 км/год

Поліція Данії конфіскувала розкішний автомобіль після того, як його нового власника спіймали на перевищенні швидкості, коли він їхав додому з Німеччини до Норвегії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Правоохоронці зафіксували, як чоловік, громадянин Іраку, який проживає в Норвегії, у четвер їхав зі швидкістю 236 км/год на своєму Lamborghini Huracan по ділянці шосе, де максимальна швидкість дозволена 130 км/год.

Згідно з новим законом, поліція Данії може конфісковувати автомобілі нерозважливих водіїв і продавати їх з аукціону, а гроші надходять в державну казну.

Газета Nordjyske повідомила, що чоловік купив машину кількома годинами раніше в Німеччині за 2 мільйони крон (310 тисяч доларів).

У поліції розповіли, що власник був "трохи роздратований", коли його машину вилучали.

Власник автомобіля також буде оштрафований за перевищення швидкості.