В Риге оштрафовали на €1630 водителя Audi, который разогнался до 238 км/ч

В Риге оштрафовали на 1630 евро водителя Audi, который разогнался на Южном мосту до 238 км/ч.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Патрульные заметили нарушителя около 00:40 12 октября. Ограничение скорости на участке, где он ехал со скоростью более 200 км/ч, составляет 70 км/ч.

Заметив, что его нарушение зафиксировали, водитель сбросил скорость и полиция догнала и остановила его недалеко от моста.

Впоследствии выяснилось, что радикальное превышение скорости - не единственное нарушение 24-летнего водителя.

За превышение скорости ему выписали штраф в размере 680 евро, за вождение без водительского удостоверения - 570 евро, и еще 380 евро - за отсутствие страховки на автомобиль и документа о прохождении техосмотра.

Напомним, на днях полиция Дании конфисковала роскошный спорткар, водитель которого разогнался до 236 км/ч.