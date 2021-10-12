У госпитализированного в реанимацию Земана уверяют, что он может выполнять свои функции

Спикер президента Чехии Милоша Земана, который уже два дня находится в реанимации, заверяет, что глава государства может и дальше выполнять свои функции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Спикер Иржи Овчачек сказал, что в среду Земан должен объявить о следующих шагах для формирования правительства после парламентских выборов, а также сообщил, что тот назначил нового президента регионального суда в Брно.

По его словам, состояние здоровья президента не мешает ему выполнять свои функции.

"Хочу подчеркнуть, что президент коммуницирует, отслеживает политическую ситуацию и в курсе последних событий", - сказал Овчачек, отметив, что Земану ежедневно предоставляют обзор прессы.

Он сказал также, что не хочет давать никаких прогнозов относительно того, сколько еще времени президент будет оставаться в больнице. "Я не хочу создавать никаких ожиданий, потому что знаю чешскую медиасреду. Если я скажу "неделю", а потом окажется, что это восемь дней - поднимется скандал", - пояснил Овчачек.

Редакция издания не смогла получить от спикера госпиталя комментарий относительно того, какую долю своего времени президент посвящает рабочим делам.

Как сообщалось, 77-летний Милош Земан был доставлен в больницу в воскресенье сразу же после встречи с премьером Андреем Бабишем. В понедельник в госпитале сообщили, что его состояние стабильное.

Диагноз президента и дальше не раскрывают. Он остается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Во вторник Земана в Центральном военном госпитале Праги посетили члены семьи и руководитель его администрации.

Напомним, в субботу в Чехии завершились парламентские выборы. Результаты стали сенсационными, так как партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не прошли в парламент.

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

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