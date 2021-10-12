Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У госпитализированного в реанимацию Земана уверяют, что он может выполнять свои функции

Вторник, 12 октября 2021, 19:09

Спикер президента Чехии Милоша Земана, который уже два дня находится в реанимации, заверяет, что глава государства может и дальше выполнять свои функции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.

Спикер Иржи Овчачек сказал, что в среду Земан должен объявить о следующих шагах для формирования правительства после парламентских выборов, а также сообщил, что тот назначил нового президента регионального суда в Брно.

По его словам, состояние здоровья президента не мешает ему выполнять свои функции.

"Хочу подчеркнуть, что президент коммуницирует, отслеживает политическую ситуацию и в курсе последних событий", - сказал Овчачек, отметив, что Земану ежедневно предоставляют обзор прессы.

Он сказал также, что не хочет давать никаких прогнозов относительно того, сколько еще времени президент будет оставаться в больнице. "Я не хочу создавать никаких ожиданий, потому что знаю чешскую медиасреду. Если я скажу "неделю", а потом окажется, что это восемь дней - поднимется скандал", - пояснил Овчачек.

Редакция издания не смогла получить от спикера госпиталя комментарий относительно того, какую долю своего времени президент посвящает рабочим делам.

Как сообщалось, 77-летний Милош Земан был доставлен в больницу в воскресенье сразу же после встречи с премьером Андреем Бабишем. В понедельник в госпитале сообщили, что его состояние стабильное.

Диагноз президента и дальше не раскрывают. Он остается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Во вторник Земана в Центральном военном госпитале Праги посетили члены семьи и руководитель его администрации.

Напомним, в субботу в Чехии завершились парламентские выборы. Результаты стали сенсационными, так как партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не прошли в парламент. 

Подробнее о политических раскладах читайте в статье "Земан идет ва-банк".

Также советуем к просмотру видео "Пророссийская ли Чехия?", которое объясняет отношение Чехии к нашей стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия
powered by lun.ua

Статьи

Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам

Оксана Золотарева: "Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Но Россия ошибается" (укр.)
12 октября 2021 — Европейская правда

Борьба с олигархами, помощь и реформы: о чем договорились на саммите Украина-ЕС

Мы проанализировали документ для вас. Есть в нем и сенсации. Например, прямая поддержка антиолигархического закона со стороны ЕС... (укр.)
12 октября 2021

Шаг к выходу Польши из ЕС: как скандальное судебное решение раскололо страну

Правда ли скандальное решение Конституционного суда даст старт процессу выхода Польши из ЕС? Против этой идеи – 81% поляков, однако конфликт зашел слишком далеко (укр.)
12 октября 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко