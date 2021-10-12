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Cейм Литви підтримав проєкт, що зобов'яже невакцинованих самостійно сплачувати за тести

Вівторок, 12 жовтня 2021, 20:13

Сейм Литви у першому читанні підтримав проєкт, згідно з яким працівники, що не бажають вакцинуватись від коронавірусу, повинні будуть платити зарегулярне тестування для ковід-сертифіката з власної кишені, або за кошти роботодавця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"За" проголосували 64 депутати, 20 - проти, і ще 20 - утрималися. 

Згідно з проєктом,з 1 грудня за регулярне тестування для ковід-сертифіката тих людей, що не бажають вакцинуватися, мають сплачувати вони самі, якщо роботодавець не вирішить покривати ці витрати. Дату обрали з таких міркувань, щоб ті, кого зміна правил переконає вакцинуватися, встигли це зробити.

Регулярне тестування і далі буде оплачуватися для людей, що мають підтверджені медичні протипоказання для вакцинації, а також - якщо виникне ситуація, що вакцина не була доступною. 

Міністр охорони здоров’я Арунас Дилкіс перед голосуванням наголосив, що лише достатнє охоплення вакцинацією від коронавірусу дозволить контролювати пандемію, і що саме невакциновані люди зараз під найбільшим ризиком. 

Раніше пропонували, щоб у разі оголошення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я у зв’язку з епідемією коронавірусу працівники певних професій допускалися на робочі місця лише за наявності щеплення.

Нагадаємо, раніше схожі рішення ухвалили Німеччина, Швейцарія, Франція.

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Литва Коронавірус
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