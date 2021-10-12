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Cейм Литвы поддержал проект, обязующий невакцинированных платить за регулярные тесты

Вторник, 12 октября 2021, 20:13

Сейм Литвы в первом чтении поддержал проект, согласно которому сотрудники, не желающие прививаться от коронавируса, должны будут платить за регулярное тестирование для ковид-сертификата из собственного кармана, или тестироваться за счет работодателя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"За" проголосовали 64 депутата, 20 - против, и еще 20 - воздержались.

Согласно проектом, с 1 декабря за регулярное тестирование для ковид-сертификата тех людей, которые не хотят вакцинироваться, должны платить они сами, если работодатель не решит покрывать эти расходы. Дату выбрали из этого, чтобы те, кого изменение правил убедит вакцинироваться, успели это сделать.

Регулярное тестирование и дальше будет оплачиваться для людей, имеющих подтвержденные медицинские противопоказания для вакцинации, а также - если возникнет ситуация, что вакцина не была доступна.

Министр здравоохранения Арунас Дылкис перед голосованием подчеркнул, что только достаточный охват вакцинацией от коронавируса позволит контролировать пандемию, и именно невакцинированные люди сейчас под наибольшим риском.

Ранее предлагали, чтобы в случае объявления чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса работники определенных профессий допускались на рабочие места только при наличии прививки.

Напомним, ранее похожие решения приняли Германия, Швейцария, Франция.

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