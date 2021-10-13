У Німеччині до кінця тижня завершать попередні переговори про урядову коаліцію

Три основні німецькі політичні партії - Соціал-демократи (СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП) - цього тижня завершать попередні переговори про можливу коаліцію.

Про це заявили у ВДП у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми оцінюємо результати обговорень останніх декількох днів і запишемо, що ми можемо зробити разом", - сказав генеральний секретар ВДП Волкер Віссінг, додавши, що сторони зараз обговорюють питання щодо яких вони мають найбільші розбіжності.

Попередні переговори в понеділок тривали 14 годин, партії тоді не коментували їх результати.

"Після минулих днів переговорів я впевнений, що ми зможемо дійти згоди разом, якщо будемо працювати над нею", - сказав генеральний секретар СДПН Ларс Клінгбейл, додавши, що він з оптимізмом дивиться на наступні два дні переговорів.

Мікаель Келлнер, національний директор "зелених", сказав, що переговори були дуже грунтовними. Він додав, що кількість узгоджених позицій зросла, а кількість розбіжностей скоротилася. "Але є ще речі, які потрібно вирішити, уточнити", - додав він.

У недавньому опитуванні 51% німців заявили, що вони підтримують "світлофорну" коаліцію, що набагато більше, ніж два інших формати уряду, в тому числі за участю християнських демократів Ангели Меркель.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

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