В Германии до конца недели завершат предварительные переговоры о правительственной коалиции

Три основные немецкие политические партии - Социал-демократы (СДПГ), Зеленые и Свободная демократическая партия (СвДП) - на этой неделе завершат предварительные переговоры о возможной коалиции.

Об этом заявили в СвДП во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы оценим результаты обсуждений последних нескольких дней и запишем, что мы можем сделать вместе", - сказал генеральный секретарь СвДП Волкер Виссинг, добавив, что стороны сейчас обсуждают области, в которых они находятся дальше всего.

Предварительные переговоры в понедельник длились 14 часов, партии тогда не комментировали их результаты.

"После прошедших дней переговоров я уверен, что мы сможем прийти к соглашению вместе, если будем работать над ним", - сказал генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбейл, добавив, что он с оптимизмом смотрит на следующие два дня переговоров.

Микаэль Келлнер, национальный директор "зеленых", сказал, что переговоры были очень обстоятельными. Он добавил, что количество точек соприкосновения выросло, а количество разногласий сократилось. "Но есть еще вещи, которые нужно решить, уточнить", - добавил он.

В недавнем опросе 51% немцев заявили, что они поддерживают "светофорную" коалицию, что намного больше, чем два других формата правительства, в том числе с участием христианских демократов Ангелы Меркель.

Напомним, после исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС.

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