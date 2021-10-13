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Укр / Рус

Кулеба о "нормандской встрече" глав МИД: ждем сигнала из Москвы

Среда, 13 октября 2021, 11:14

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что проведение министерской встречи стран Нормандского формата зависит от того, не продолжит ли ее избегать российская сторона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что европейские коллеги в этом году уже неоднократно поднимали вопрос о проведении такой встречи.

"Я готов к этой встрече. Но каждый раз эта встреча не проводилась, потому министр Лавров ее всячески избегает", - сказал министр.

"Если действительно результатом последнего разговора лидеров Франции и Германии с президентом Путиным станет четкое указание Лаврову принять участие в этой встрече, и он это сделает, а не найдет причин ее снова избежать, я буду рад, я готов к этому разговору. Ждем сигнала из Москвы", - отметил Кулеба.

По его словам, пока таких сигналов с российской стороны не было.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что Париж, Берлин, Киев и Москва договорились в ближайшие недели организовать встречу глав МИД Нормандского формата.

В Кремле заявили, что сроки проведения встречи глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" еще не определены.

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Нормандский формат
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