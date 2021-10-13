Глава МЗС Угорщини поїхав в Москву на переговори про новий ядерний реактор на тлі затримок

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відправився в Москву з одноденним візитом, щоб обговорити розширення атомної електростанції "Пакш" з главою "Росатома".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Сійярто сказав, що "підготовчі роботи йдуть добре", хоча будівництво двох нових блоків станції ще не почалося, і станція ще не отримала ліцензію на будівництво від Управління з атомної енергії (OAH).

Національне агентство Угорщини продовжило крайній термін розгляду заявки на початку місяця і запросило додаткову інформацію.

Недавні повідомлення ЗМІ натякали на внутрішню напруженість в уряді навколо АЕС, замовленої у "Росатома" в 2014 році без тендера і побудованої на російські кошти.

Російська держава надала позику в розмірі 10 млрд євро на проєкт вартістю 12,5 млрд євро.

Нагадаємо, Федеральне агентство Австрії з питань довкілля заявило, що місце, де мають бути побудовані нові реактори угорської АЕС "Пакш", розташоване на активній лінії сейсмологічного розлому.

Як відомо, АЕС "Пакш", єдина в Угорщині атомна станція, постачає близько 40 відсотків потреб країни в електроенергії. Вона розташована за 100 кілометрів від Будапешта.

Угорщина хоче розширити свою 2-гігаватну атомну електростанцію двома реакторами російського виробництва, кожен потужністю 1,2 гігавата.