Глава МИД Венгрии поехал в Москву на переговоры о новом ядерном реакторе на фоне задержек

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Москву с однодневным визитом, чтобы обсудить расширение атомной электростанции "Пакш" с главой "Росатома".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сийярто сказал, что "подготовительные работы идут хорошо", хотя строительство двух новых блоков станции еще не началось, и станция еще не получила лицензию на строительство от Управления по атомной энергии (OAH).

Национальное агентство Венгрии продлило крайний срок рассмотрения заявки в начале месяца и запросило дополнительную информацию.

Недавние сообщения СМИ намекали на внутреннюю напряженность в правительстве вокруг АЭС, заказанной у Росатома в 2014 году без тендера и построенной на российские средства.

Российское государство предоставило заем в размере 10 млрд евро на проект стоимостью 12,5 млрд евро.

Напомним, Федеральное агентство Австрии по вопросам окружающей среды заявило, что место, где должны быть построены новые реакторы венгерской АЭС "Пакш", расположено на активной линии сейсмологического разлома.

Как известно, АЭС "Пакш", единственная в Венгрии атомная станция, поставляет около 40 процентов потребностей страны в электроэнергии. Она расположена в 100 километрах от Будапешта.

Венгрия хочет расширить свою 2-гигаваттного атомную электростанцию ​​двумя реакторами российского производства, каждый мощностью 1,2 гигаватта.