Біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем карбаміду

Турецьке судно "Vera Su", що налетіло на скелі в північній частині болгарського узбережжя Чорного моря, затонуло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На борту корабля знаходяться 3000 тонн карбаміду, що може викликати екологічну катастрофу в заповіднику Каліакра, де мешкають багато охоронюваних морських птахів і морські види, що перебувають під загрозою зникнення.

"Моторний відсік вантажного корабля затоплений. У корпусі судна є дірки. Судно більше не можна врятувати, а тільки вжити заходів з видалення затонулого майна", - сказав капітан Венцислав Іванов, виконавчий директор Болгарської морської адміністрації.

Раніше в той же день судно оглянули водолази. Вони виявили, що воно застрягло на морському дні, і мало шансів зрушити його з місця.

Болгарська влада сподівається увійти у вантажний відсік, щоб видалити карбамід, але операція ускладнюється поганою погодою.

Корабель застряг на кам'янистому березі 20 вересня в гарну погоду. За версією влади, черговий член екіпажу заснув. Протягом шести днів не проводилося ніяких рятувальних операцій, попри небезпеку для навколишнього середовища.

"Грінпіс" висловив обурення халатністю влади Болгарії та попередив про можливі незворотні наслідки для навколишнього середовища.

При попаданні в море у високій концентрації карбамід викликає швидке цвітіння фітопланктону, який виробляє токсин, небезпечний для морського життя, включаючи морських птахів. Накопичуючись, він також може поставити під загрозу життя людини при вживанні риби або морепродуктів.