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У побережья Болгарии затонуло судно с ядовитым грузом карбамида

Среда, 13 октября 2021, 13:18

Турецкое судно Vera Su, налетевшее на скалы в северной части болгарского побережья Черного моря, затонуло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На борту корабля находятся 3000 тонн карбамида, что может вызвать экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где обитает много охраняемых морских птиц и морских видов, находящихся под угрозой исчезновения.

 

"Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть дыры. Судно больше нельзя спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества", - сказал капитан Венцислав Иванов, исполнительный директор Болгарской морской администрации.

Ранее в тот же день судно осмотрели водолазы. Они обнаружили, что оно застряло на морском дне, и мало шансов сдвинуть его с места.

Болгарские власти надеются, что можно будет войти в грузовой отсек, чтобы удалить карбамид, но операция осложняется плохой погодой.

Корабль застрял на каменистом берегу 20 сентября в хорошую погоду. По версии властей, дежурный член экипажа уснул. В течение шести дней не проводилось никаких спасательных операций, несмотря на опасность для окружающей среды.

"Гринпис" выразил возмущение халатностью властей Болгарии и предупредил о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.

При попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской жизни, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь человека при употреблении рыбы или морепродуктов.

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Болгария инциденты
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