Лавров поскаржився на "безпрецедентне втручання" Заходу у справи Молдови

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров звинуватив США та Євросоюз у значному впливі на рішення президентки Молдови Маї Санду щодо відносин з Росією.

Про це він заявив на нараді керівників силових і розвідувальних органів країн СНД, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське інформагентство ТАСС і молдовське NewsMaker.

Лавров заявив, що Захід "безпрецедентно втручається" у справи Молдови і забороняє президентці "навіть говорити" про перспективу дружніх відносин з Росією.

"Ми виступаємо за підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності Молдови, історично близької для нас країни, з повагою ставимося до результатів парламентських виборів, що відбулися у липні. Велику стурбованість викликає безпрецедентний характер втручання з боку Вашингтона і Брюсселя у внутрішньополітичні процеси у республіці, коли президентові цієї країни прямо забороняють навіть говорити про прагнення мати нормальні відносини РФ. Сподіваємося, Кишинів буде здатний діяти самостійно, без підказок ззовні", - заявив Сєргєй Лавров.

В адміністрації президентки Маї Санду та посольстві США ще не відреагували на його слова.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами головний опонент Маї Санду, проросійський експрезидент Ігор Додон лякав Молдову "перетворенням на пішака Заходу, як Україна" у разі перемоги її партії на виборах.