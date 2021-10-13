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Лавров пожаловался на "беспрецедентное вмешательство" Запада в дела Молдовы

Среда, 13 октября 2021, 15:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и Евросоюз в значительном влиянии на решения президента Молдовы Майи Санду об отношениях с Россией.

Об этом он заявил на совещании руководителей силовых и разведывательных органов стран СНГ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское информагентство ТАСС и молдавское NewsMaker.

Лавров заявил, что Запад "беспрецедентно вмешивается" в дела Молдовы и запрещает президенту "даже говорить" о перспективе дружеских отношений с Россией.

"Мы выступаем за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдовы, исторически близкой для нас страны, с уважением относимся к результатам парламентских выборов, состоявшихся в июле. Большую обеспокоенность вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения РФ. Надеемся, Кишинев будет способен действовать самостоятельно, без подсказок извне ", - заявил Лавров.

В администрации президента Санду и посольстве США еще не отреагировали на его слова.

Напомним, перед парламентскими выборами главный оппонент Майи Санду, пророссийский экс-президент Игорь Додон пугал Молдову "превращением в пешку Запада, как Украина" в случае победы ее партии на выборах.

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Молдова Россия
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