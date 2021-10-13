Либеральные партии Чехии планируют подготовить коалиционное соглашение до 8 ноября

Победители парламентских выборов в Чехии, либеральные блоки Spolu и Партии пиратов и STAN, которые получили большинство на выборах в нижнюю палату на прошлых выходных, намерены подготовить коалиционное соглашение до 8 ноября, когда состоится заседание нового парламента.

Об этом журналистам сообщил лидер Spolu Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Широкая коалиция Spolu и PirSTAN, которая получила в Палате депутатов 108 мест из 200, претендует на правление страной и намерена сформировать новое правительство. До 8 ноября политические силы надеются полностью договориться о своих программных приоритетах и распределении министерских портфелей.

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Фиала также сообщил, что уже подал заявку на встречу с президентом Земаном, которая может произойти после того, как глава государства будет выписан из реанимации.

77-летний Земан был доставлен в пражскую больницу в воскресенье с неизвестным заболеванием. Он не комментировал дальнейшие шаги после выборов.

Накануне партия премьера Чехии ANO сигнализировала о готовности перейти в оппозицию.

Подсчет голосов на выборах в Чехии в прошлые выходные показал поражение правящей партии, либеральные партии сформируют правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента.