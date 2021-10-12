Партія прем’єра Чехії сигналізувала про готовність перейти в опозицію

Чеська правляча партія ANO розраховує опинитися в опозиції після того, як партії-конкуренти отримали в сукупності більшість у парламенті за результатом виборів у минулі вихідні.

Про це заявив у вівторок високопоставлений депутат від ANO Ярослав Фалтинек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фалтинек сказав журналістам, що його партія не буде намагатися заблокувати передачу влади, сигналізуючи про зростаюче визнання в партії того, що у неї немає шансів сформувати новий уряд.

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"Ми можемо розраховувати на 108 місць у опозиції. Таким чином, ми очікуємо, що ми опинимося в опозиції", - сказав Фалтинек.

Але він також відмовився сказати, чи відмовиться його партія, яка є найбільшою фракцією з 72 місцями в 200-місному парламенті, від спроби першою сформувати уряд.

"Це питання до прем'єр-міністра та президента", - сказав він у відповідь на питання з цього приводу.

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив у вівторок, що президент Мілош Земан заявив йому, що як глава найбільшої партії він отримає перший шанс сформувати кабінет - незважаючи на те, що він зіткнеться з об'єднаною опозиційною більшістю в парламенті.

Бабіш зустрічався з президентом в неділю, незадовго до того, як Земана помістили в реанімацію у празькій лікарні.

Після оприлюднення результатів виборів Бабіш заявив в суботу, що він спробує провести переговори з іншими партіями і сформувати кабінет, якщо Земан дасть йому на це мандат, що може затягнути процес передачі влади на кілька місяців.

77-річний Земан був доставлений в празьку лікарню в неділю з невідомим захворюванням. Він не коментував подальші кроки після виборів.

Дві опозиційні групи, правоцентристський блок Spolu і центристська Партія піратів отримали в цілому 108 місць в нижній палаті і заявили, що разом сформують уряд і не будуть вести коаліційні перемовини з ANO.