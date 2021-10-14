У Норвегії нападник з лука застрелив 5 осіб, його мотиви невідомі

Ввечері 13 жовтня у місті Конгсберг на півдні Норвегії нападник з луком і стрілами застрелив п’ятьох людей і поранив двох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Близько 18:13 до поліції надійшло кілька повідомлень про чоловіка, що ходить у центральній частині міста з луком і стрілами. Затримали його за чверть сьома. До того часу він встиг вбити п’ятьох і поранити двох людей, у тому числі поліцейського, який на момент інциденту не був на службі.

Після прибуття поліції чоловік спробував втекти, поліція здійснила попереджувальні постріли.

Нападник є громадянином Данії віком близько 30 років, але живе у Конгсбергу. Слідство вважає, що він не мав спільників. У четвер суд прийматиме рішення про арешт як запобіжний захід.

У поліції сказали, що його ще не допитали, тому рано говорити про його ймовірні мотиви. З чого саме стріляв нападник, сучасного спортивного лука чи традиційного, наразі не повідомляють.