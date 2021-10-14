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Укр / Рус
Укр / Рус

В Норвегии нападающий из лука застрелил 5 человек, его мотивы неизвестны

Четверг, 14 октября 2021, 08:17

Вечером 13 октября в городе Конгсберг на юге Норвегии нападающий с луком и стрелами застрелил пятерых человек и ранил двоих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Около 18:13 в полицию поступило несколько сообщений о мужчине, который ходит в центральной части города с луком и стрелами. Задержали его около 18:47. К тому времени он успел убить пятерых и ранить двух человек, в том числе полицейского, который на момент инцидента не был на службе.

После прибытия силовиков мужчина попытался убежать, полиция провела предупредительные выстрелы.

Нападающий является 37-летним  гражданином Дании и живет в Конгсберге. Следствие считает, что он не имел сообщников. В четверг суд будет принимать решение об аресте в качестве меры пресечения.

В полиции сказали, что его еще не допросили, поэтому рано говорить о вероятных мотивах. С чего именно стрелял нападающий, современного спортивного лука или традиционного, пока не сообщается.

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Норвегия инциденты
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