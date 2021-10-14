У Білорусі вже більше 800 осіб, визнаних політв’язнями

Білоруські правозахисники 13 жовтня повідомили про визнання ув’язненими з політичних мотивів ще шістьох осіб. Загальна кількість людей, визнаних політв’язнями, досягла 805.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське "Радіо Свобода".

Правозахисники внесли до списку політв’язнів Дениса Ляхара, Олексія Гамезу, Кирила Жоголєва, Олексія Сенькова, Кастру та Сильва Серджію і Євгенія Кузьменкова. Їм оголосили вироки за статтею "групові дії, що грубо порушують громадський порядок".

Правозахисники нагадали, що зібрання громадян 9-10 серпня 2020 року, були самоорганізованими, мирними і не становили загрози для безпеки, натомість силовики застосували проти протестувальників непропорційну силу.

"Ми оцінюємо переслідування вищезазначених осіб, які були позбавлені волі та звинувачені у групових діях, що грубо порушують громадський порядок, та масових заворушеннях як політично вмотивовані переслідування у зв’язку з реалізацією свободи мирних зібрань та вираження позиції щодо оголошених результатів президентських виборів, та визнаємо їх політв’язнями", - йдеться у заяві правозахисних та інших громадських організацій.

Вони закликають негайно звільнити усіх ув’язнених з політичних мотивів та припинити політичні репресії в країні.

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